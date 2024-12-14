Diyarbakır'da Filistin Dayanışma Gecesi Düzenlendi

Diyarbakır'da Filistin Dayanışma Gecesi

Diyarbakır'da, Ortak Basın Platformu tarafından düzenlenen 'Filistin Dayanışma Gecesi' etkinliği, Merkez Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Camisi İhsan Arslan Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Muin Naim: Gazze'deki Soykırım Devam Ediyor

Etkinlikte konuşan Filistinli araştırmacı yazar Muin Naim, Gazze'de 435 gündür süren katliam ve soykırım hakkında bilgi verdi. Naim, Gazze halkının, dünyanın en büyük soykırımcısı olarak nitelendirdiği İsrail'e karşı direniş gösterdiğini belirtti ve bu direnişin en kısa zamanda başarıya ulaşmasını diledi.

Naim, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: 'Bugüne kadar Gazze'ye 85 milyon kilogramdan fazla bomba atılmıştır. Bu, Gazze'nin her bir ferdine 40 kilogram bomba düştüğü anlamına geliyor. Bu katliamlar bir iki ay değil, 435 gündür devam ediyor. Şu anda Gazze'de 160 bin şehit ve yaralı bulunmaktadır, ancak Filistin direnişi canlıdır ve devam etmektedir.' Gazze'deki insanların Suriye’deki zalimlerin gitmesini büyük bir sevinçle karşıladığını dile getiren Naim, 'Mazlumların sayısı azaldı' dedi.

Müslümanlara Destek Çağrısı

Yazar Mehmet Ali Bulut da etkinlikte tüm Müslümanlara Gazze'ye destek olmaları çağrısında bulundu. Sanatçı Ömer Karaoğlu ise etkinlikte ilahiler söyledi.

Etkinliğe ayrıca; AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, HÜDA PAR İl Başkanı Zeynul Abidin Gülsever, Memur-Sen İl Temsilcisi Ramazan Tekdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Diyarbakır'da Ortak Basın Platformunca "Filistin Dayanışma Gecesi" gerçekleştirildi. Filistinli araştırmacı yazar Muin Naim ve Yazar Mehmet Ali Bulut, etkinlikte konuşma yaptı.

Diyarbakır'da Ortak Basın Platformunca "Filistin Dayanışma Gecesi" gerçekleştirildi. Filistinli araştırmacı yazar Muin Naim ve Yazar Mehmet Ali Bulut, etkinlikte konuşma yaptı.