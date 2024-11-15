Diyarbakır'da Filistinliler Anısına Fidan Dikimi

Diyarbakır'da Anma Etkinliği

Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler anısına fidan dikimi gerçekleştirildi. Etkinlik, Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır 2 Nolu Şubesi tarafından düzenlendi.

Fidan Dikim Töreni

Dicle Üniversitesi (DÜ) şube binasının bahçesinde gerçekleşen etkinlikte, ilk olarak Kur'an-ı Kerim okundu. Ardından, yaşamını yitirenlerin anısına isimleri verilmiş 60 fidan toprakla buluşturuldu.

Yüksel Gümüş'ten Açıklama

Eğitim-Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Yüksel Gümüş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, öte yandan Gazze denilince akla gelenlerin kan ve gözyaşı olduğunu belirtti. Gümüş, "Artık annelerin ve bebeklerin çığlıklarıyla anılıyor. Gazze’de yaşamını yitirenlerin isimlerini yaşatmak için bu etkinliği düzenledik," şeklinde konuştu.

Etkinlikte Fidanlar Dikildi

Etkinliğin ardından Gümüş ve beraberindeki sendika üyeleri, yaşamını yitirenlerin anısına fidanları dikerek, bu davaya sahip çıkmaya çalıştıklarının altını çizdiler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitirenler anısına fidan dikildi. Etkinlikte, Eğitim-Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Yüksel Gümüş (sağda) ve beraberindeki sendika üyeleri fidan dikti.

Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitirenler anısına fidan dikildi. Etkinlikte, Eğitim-Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Yüksel Gümüş (sağda) ve beraberindeki sendika üyeleri fidan dikti.