Diyarbakır'da Firari Hükümlü Uyuşturucu Operasyonunda Yakalandı

Diyarbakır'da firari hükümlü Lice'de yakalandı

Valilik açıklamasına göre, Diyarbakır'da hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü R.Ö. yakalandı.

Operasyon ve koordinasyon

Operasyon, İl Jandarma Komutanlığı, Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinasyonunda nitelikli suçlarla mücadele kapsamında düzenlendi.

Ele geçen malzemeler

Operasyonda Lice ilçesinde yakalanan R.Ö. üzerinde ve bağ evinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, piyade tüfeği, av tüfeği, 3 şarjör, 45 fişek ve 10 mermi ele geçirildi.

