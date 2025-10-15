Diyarbakır'da Firari Hükümlü Uyuşturucu Operasyonunda Yakalandı

Diyarbakır'da 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari R.Ö., Jandarma operasyonuyla Lice'de yakalandı.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 17:44
Valilik açıklamasına göre, Diyarbakır'da hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü R.Ö. yakalandı.

Operasyon ve koordinasyon

Operasyon, İl Jandarma Komutanlığı, Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinasyonunda nitelikli suçlarla mücadele kapsamında düzenlendi.

Ele geçen malzemeler

Operasyonda Lice ilçesinde yakalanan R.Ö. üzerinde ve bağ evinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, piyade tüfeği, av tüfeği, 3 şarjör, 45 fişek ve 10 mermi ele geçirildi.

Diyarbakır'da hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlünün üzerinde ve bağ evinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, piyade tüfeği, av tüfeği, 3 şarjör, 45 fişek ve 10 mermi ele geçirildi.

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor