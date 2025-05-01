Diyarbakır'da Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Diyarbakır'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına, kentte ciddi hasarlara neden oldu. Saat 15.00 sıralarında başlayan şiddetli rüzgar, şehir hayatını olumsuz etkilerken, birçok evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi ve elektrik hatlarında hasar meydana geldi.

Kuvvetli rüzgar, özellikle Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda bir sitenin çatısını ve bacasını caddeye savurdu. Bu olay sonucunda trafik akışı bir süre aksadı, ancak zabıta ekiplerinin çatı parçalarını refüje kaldırmasının ardından normalleşti.

Ayrıca, Mahabat Bulvarı ve Diyarbakır-Elazığ kara yolu'nda da birçok ağaç yol üzerine devrildi. Bu durum, sürücüler için tehlike oluşturdu.

Fırtına nedeniyle Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi 1. etapta elektrik telleri hasar gördü ve bazı fabrikalarda enerji kesintileri yaşandı. Ekiplerin elektrik hatlarının onarımı için çalışmaları devam ediyor.

Toz taşınımının da görüldüğü Diyarbakır'da, halk ve yetkililer olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Diyarbakır'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi, elektrik hatlarında hasar oluştu. Merkez Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı üzerinde de bazı ağaçlar rüzgarın etkisiyle devrildi.

Diyarbakır'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi, elektrik hatlarında hasar oluştu. Merkez Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı üzerinde de bazı ağaçlar rüzgarın etkisiyle devrildi.