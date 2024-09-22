Diyarbakır'da Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi'nin İsim Değişikliği Tepkisi

Diyarbakır'da İsim Değişikliği Kararına Tepki

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, Kayapınar Belediye Meclisi'nin Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi isminin Barış Spor Kompleksi olarak değiştirilmesine karşı çıktığını açıkladı.

Okkan'ın Kentteki Önemi

Ocak, 6 Eylül tarihinde alınan bu kararın, Gaffar Okkan'ın kente yaptığı katkılara ve halk tarafından kazanılan sevgiye büyük bir saygısızlık olduğunu ifade etti. Açıklamasında, "Gönüllerde taht kurmuş ve hala duvarlarda fotoğrafı asılı bulunan Gaffar Okkan'ın isminin spor kompleksinden kaldırılması, her kesimden Diyarbakırlıları derinden yaralayacaktır." dedi.

Toplumda Ayrışmaya Yol Açar

Ocak, Gaffar Okkan'a olan sevgi ve saygının, vatandaşlar tarafından çocuklarına onun isminin verilmesiyle devam ettiğini hatırlatarak, bu tür girişimlerin toplumda ayrışmayı artıracağını belirtti. "Şehir yönetmek, isimler üzerinden siyaset yapmak değil, hizmet ve yenilik üretmektir," dedi.