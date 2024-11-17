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Diyarbakır'da Gasp ve Hırsızlık Olaylarına Karışan 12 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da gasp ve hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 12 şüpheli tutuklandı. Operasyonda bir firari hükümlü de yakalandı.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 09:05
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 09:05
Diyarbakır'da Gasp ve Hırsızlık Olaylarına Karışan 12 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da Gasp ve Hırsızlık Olayları

Diyarbakır'da, gasp ve hırsızlık suçlarıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şubesi'nin Operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Hırsızlık Bürosu ekipleri, yaşlı bir vatandaşın aracını ve değerli eşyalarını silah zoruyla gasbeden, ayrıca hırsızlık amacıyla iş yerine girmeye çalışan ve kablo çalan şahısların yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Dublaj Operasyonu ile Tutuklamalar Gerçekleşti

Bu kapsamda düzenlenen "Dublaj" adlı operasyonda, hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari bir hükümlü ile birlikte 12 kişi yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Bu arada, kablo çalınma anı ve hırsızlık amacıyla iş yerine girişim anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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