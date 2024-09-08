Diyarbakır'da Gasp ve Hırsızlık Operasyonu: 8 Zanlı Tutuklandı

Diyarbakır'da Hırsızlık ve Gasp Operasyonu

Diyarbakır'da gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyonda, gasp ve hırsızlık suçlarıyla bağlantılı 8 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Ekipleri Hareket Geçti

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler, kentte yaşanan gasp, hırsızlık ve silahlı saldırı olaylarına karışan bireyleri hedef alan "Focus" operasyonunu hayata geçirdi.

Gözaltına Alınan Zanlılar Cezaevine Gönderildi

Yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının, aralarında cezaevi firarilerinin de bulunduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından, şüpheliler adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Güvenlik Kameralarında Yansımalar

Yakalanan zanlılarla ilgili çeşitli tarihlerde güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüler, hırsızlık ve gasp eylemlerini gözler önüne serdi. Bu görüntüler arasında, bir taksinin gasbedilmesi, camından girilerek bir minibüsten hırsızlık yapılması ve araç içerisinden silahlı saldırıda bulunulması yer alıyor. Ayrıca, çalınan eşyaların sokak ortasında taşındığı anlar da görüntülendi.