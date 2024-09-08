Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Diyarbakır'da Gasp ve Hırsızlık Operasyonu: 8 Zanlı Tutuklandı

Diyarbakır'da gerçekleşen operasyonla 8 gasp ve hırsızlık şüphelisi tutuklandı. Gözaltına alınan zanlılar cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 09:05
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 09:05
Diyarbakır'da Gasp ve Hırsızlık Operasyonu: 8 Zanlı Tutuklandı

Diyarbakır'da Hırsızlık ve Gasp Operasyonu

Diyarbakır'da gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyonda, gasp ve hırsızlık suçlarıyla bağlantılı 8 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Ekipleri Hareket Geçti

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler, kentte yaşanan gasp, hırsızlık ve silahlı saldırı olaylarına karışan bireyleri hedef alan "Focus" operasyonunu hayata geçirdi.

Gözaltına Alınan Zanlılar Cezaevine Gönderildi

Yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının, aralarında cezaevi firarilerinin de bulunduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından, şüpheliler adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Güvenlik Kameralarında Yansımalar

Yakalanan zanlılarla ilgili çeşitli tarihlerde güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüler, hırsızlık ve gasp eylemlerini gözler önüne serdi. Bu görüntüler arasında, bir taksinin gasbedilmesi, camından girilerek bir minibüsten hırsızlık yapılması ve araç içerisinden silahlı saldırıda bulunulması yer alıyor. Ayrıca, çalınan eşyaların sokak ortasında taşındığı anlar da görüntülendi.

İLGİLİ HABERLER

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

MEB 120 Bin Personel Alımı Yapıyor: İşte Şehir Dağılımı ve Başvuru Detayları

Rekabet tavan yapınca emeklinin yüzü güldü! Emekliye ek 24 bin TL ödeme

Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar