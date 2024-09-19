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Diyarbakır'da Güçlü Bir Türkiye İçin Terörle Mücadele Vurgusu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da terörle mücadelenin önemine dikkat çekti ve ulusal birlik mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 14:01
Diyarbakır'da Güçlü Bir Türkiye İçin Terörle Mücadele Vurgusu

Diyarbakır'da Terörle Mücadele Vurgusu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında, bölücü terör örgütü ile daima mücadele edeceklerinin altını çizdi. Yerlikaya, terörle birlikte her türlü suçla da amansız bir şekilde mücadele ettiklerini söyledi.

Bölücü Terör Üzerine Mesajlar

Yerlikaya, konuşmasında, "Terörle amansız mücadele bizim kırmızı çizgimizdir. Bölücü terör örgütü artık son çırpınışlarını yaşıyor" dedi. Diyarbakır'ın geçmişten gelen tarihi ve medeniyetlerin beşiği olduğunu vurgulayan Yerlikaya, buradan umut dolu mesajlar verdi.

Kardeşlik ve Birlik Vurgusu

23 yıllık AK Parti iktidarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen hizmetlerin hedefinin ülke genelinde refah seviyesini artırmak olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Bu süreçte terörle mücadelede kararlılığımızı her daim sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Operasyonlar ve Hedefler

Diyarbakır'da organize suç ve zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonlara da değinen Yerlikaya, yıl içerisinde yalnızca Diyarbakır'da 2.514 operasyon düzenlendiğini belirterek, "Bu yıl sonuna kadar terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek" dedi.

Ekonomik Kalkınma ve Yatırımlar

Bakan Yerlikaya, Diyarbakır'ın tarımsal üretimde Türkiye'nin 10. büyük şehri konumunda olduğunu ve bölgedeki tarımsal projelerin ülke ekonomisine katkıda bulunacağına dikkat çekti. 287 milyar lira kadar çok sayıda yatırım yapıldığını bildirdi.

Toplumsal Huzur ve Gelecek Vizyonu

"Diyarbakır büyük ve güçlü Türkiye'nin öncüsü olacak" şeklinde sözlerini sonlandıran Yerlikaya, toplumun dört bir yanından güçlü bir şekilde kalkınmaya devam edeceklerinin müjdesini verdi. Bu kapsamda, aynı hedefler doğrultusunda ilerlemeye devam etmeyi vaat etti.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak da Diyarbakır'ın tarihsel önemine vurgu yaptı ve şehrin geçmişine olan bağlılıklarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol 5), temaslarda bulunmak amacıyla geldiği Diyarbakır'da, DSİ...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol 5), temaslarda bulunmak amacıyla geldiği Diyarbakır'da, DSİ Toplantı Salonu'nda AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı. Programa AK Parti Şanlıurfa milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı (sağ 2), Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Sait Yaz (sağ 5) ve Suna Kepolu Ataman (sol 3) ile partililer katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol 5), temaslarda bulunmak amacıyla geldiği Diyarbakır'da, DSİ...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol 5), temaslarda bulunmak amacıyla geldiği Diyarbakır'da, DSİ Toplantı Salonu'nda AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı. Programa AK Parti Şanlıurfa milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı (sağ 2), Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Sait Yaz (sağ 5) ve Suna Kepolu Ataman (sol 3) ile partililer katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol 5), temaslarda bulunmak amacıyla geldiği Diyarbakır'da, DSİ...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol 5), temaslarda bulunmak amacıyla geldiği Diyarbakır'da, DSİ Toplantı Salonu'nda AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı. Programa AK Parti Şanlıurfa milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı (sağ 2), Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Sait Yaz (sağ 5) ve Suna Kepolu Ataman (sol 3) ile partililer katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol 5), temaslarda bulunmak amacıyla geldiği Diyarbakır'da, DSİ...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol 5), temaslarda bulunmak amacıyla geldiği Diyarbakır'da, DSİ Toplantı Salonu'nda AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı. Programa AK Parti Şanlıurfa milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı (sağ 2), Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Sait Yaz (sağ 5) ve Suna Kepolu Ataman (sol 3) ile partililer katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol 5), temaslarda bulunmak amacıyla geldiği Diyarbakır'da, DSİ...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol 5), temaslarda bulunmak amacıyla geldiği Diyarbakır'da, DSİ Toplantı Salonu'nda AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı. Programa AK Parti Şanlıurfa milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı (sağ 2), Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Sait Yaz (sağ 5) ve Suna Kepolu Ataman (sol 3) ile partililer katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol 5), temaslarda bulunmak amacıyla geldiği Diyarbakır'da, DSİ...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol 5), temaslarda bulunmak amacıyla geldiği Diyarbakır'da, DSİ Toplantı Salonu'nda AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı. Programa AK Parti Şanlıurfa milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı (sağ 2), Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Sait Yaz (sağ 5) ve Suna Kepolu Ataman (sol 3) ile partililer katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol 5), temaslarda bulunmak amacıyla geldiği Diyarbakır'da, DSİ...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol 5), temaslarda bulunmak amacıyla geldiği Diyarbakır'da, DSİ Toplantı Salonu'nda AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı. Programa AK Parti Şanlıurfa milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı (sağ 2), Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Sait Yaz (sağ 5) ve Suna Kepolu Ataman (sol 3) ile partililer katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol 5), temaslarda bulunmak amacıyla geldiği Diyarbakır'da, DSİ...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol 5), temaslarda bulunmak amacıyla geldiği Diyarbakır'da, DSİ Toplantı Salonu'nda AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı. Programa AK Parti Şanlıurfa milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı (sağ 2), Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Sait Yaz (sağ 5) ve Suna Kepolu Ataman (sol 3) ile partililer katıldı.

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