Diyarbakır'da Güvenlik ve Terör Operasyonları 2024 Raporu: Huzur Artıyor

Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, 2024 Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda Konuşturdu

Diyarbakır'da gerçekleşen '2024 Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda Vali Murat Zorluoğlu, terör operasyonları hakkında dikkat çekici bilgiler paylaştı. Zorluoğlu, "Geçen yıl 5 bin 94 terör operasyonu gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 1415 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 171'i hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 114'ü tutuklanmıştır," diyerek güvenlik çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Huzurlu Bir Diyarbakır

Vali Zorluoğlu, Diyarbakır'ın güvenli bir şehir haline geldiğini belirterek, "Artık esnafımız sabah dükkanını daha bir güvenle açıyor, anneler çocuklarını gönül rahatlığıyla okula gönderiyor," ifadelerini kullandı. 2024'te asayiş olaylarının %12 azaldığı ve Diyarbakır'ın büyükşehirler arasında olay azalma sıralamasında 2. sırada yer aldığı vurgulandı.

Olay Aydınlatma Oranları

2023'te %81,3 olan olay aydınlatma oranı 2024'te %91,8'e yükseldi. Jandarma bölgesindeki oran ise %95'e ulaştı. Vali, "Kesinleşmiş hapis cezası ile aranmakta olanlardan 2023'te 3 bin 285 kişi yakalanmışken, 2024'te bu oran %30 artarak 4 bin 260 olmuştur," dedi.

Suç Türlerindeki Gelişmeler

Vali Zorluoğlu, mal varlığına karşı işlenen suçlarda %34,2, kişilere karşı işlenen suçlarda ise %5 azalma olduğunu belirtti. Ancak, "Çocuğa karşı cinsel istismar" suçunda %14 artış konusunda da uyarılarda bulundu.

Artan Terör Operasyonları

Geçen yıl terör örgütlerine yönelik operasyonlarda %49 artış sağlandığını belirten Zorluoğlu, "Biri kırmızı, 2'si gri kategoride olmak üzere, 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir," dedi. Uyuşturucu operasyonlarında ise 766 düzenlendi ve yaklaşık 30 ton uyuşturucu ele geçirildi.

Sokak Hayvanlarına Dikkat

Zorluoğlu, sahipsiz hayvanlar konusuna dikkat çekerken, 13 ilçe belediyesinin 2028 yılına kadar hayvan barınakları yapması gerektiğini belirtti. Ayrıca, şehir hastanesinin 2026'nın ilk yarısında tamamlanacağı müjdesini verdi.

Bu başarılı güvenlik ve asayiş çalışmalarının temelinde hizmet eden emniyet ve jandarma personelinin özverili çabalarının bulunduğunu aktaran Vali Zorluoğlu, "Bu yıl başarılarımızı daha da artıracağız," dedi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Valilikte düzenlenen "2024 Asayiş Değerlendirme Toplantısı"nda, geçen yıl kentte terör, asayiş, güvenlik, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve siber suçlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi paylaştı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Valilikte düzenlenen "2024 Asayiş Değerlendirme Toplantısı"nda, geçen yıl kentte terör, asayiş, güvenlik, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve siber suçlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi paylaştı.