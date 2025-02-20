Diyarbakır'da Hastane Misafirhanesinden Cep Telefonu Çalan Zanlı Tutuklandı

Diyarbakır'da Hastane Misafirhanesinden Hırsızlık Olayı

Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana gelen ilginç bir hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık Olayının Gelişimi

Hastanenin misafirhanesindeki kadın ve erkek yatakhanelerinden toplamda 3 cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Çeşitli önlemler alarak güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızın kimliğini tespit etti.

Şüphelinin Taktiklerini Ortaya Çıkardı

Elde edilen görüntülere göre, hırsızın erkek yatakhanesinden cep telefonu çaldıktan sonra, kadınlar tuvaletinde kadın kıyafeti giydiği ve böylece kadın yatakhanesinden 2 cep telefonu daha çaldığı belirlendi.

Polisin Başarılı Operasyonu

Şüpheliyi yakalamak için kadın yatakhanesinde bir hafta boyunca bekleyen polis, zanlıyı yatakhaneye gelince saklandığı yerden çıkartarak kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan S.Ç, emniyetteki ifadesinde kadın kıyafetlerini mescitten aldığını ve kadınlar tuvaletinde kılık değiştirdiğini itiraf etti.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Ç, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Zanlının, elindeki poşetle kadınlar tuvaletine gittiği ve kadın kılığında çıktığı anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.