Diyarbakır'da Hastaneden Ayrılan Polis Memuru Sazlıkta Ölü Bulundu

Diyarbakır’da 5 Kasım’da hastaneden izinsiz ayrılan Hakkari Yüksekova görevli polis memuru İsmail Tarhan, Dicle Nehri yakınındaki sazlık alanda ölü bulundu.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 17:59
Diyarbakır'da Hastaneden Ayrılan Polis Memuru Sazlıkta Ölü Bulundu

Diyarbakır'da Hastaneden Ayrılan Polis Memuru Sazlıkta Ölü Bulundu

Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastaneden izinsiz ayrıldıktan sonra kaybolan polis memuru, Dicle Nehri kıyısındaki sazlık alanda ölü olarak bulundu.

Olayın Detayları

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan İsmail Tarhan (35), 5 Kasım tarihinde karaciğer rahatsızlığı nedeniyle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yapılan tetkiklerde karaciğer yetmezliği tanısı konulan Tarhan, genel cerrahi servisinde yatışı yapıldı. Doktorların izni olmadan 6 Kasım günü hastaneden ayrılan Tarhan'dan bir daha haber alınamadı.

Ailesi, kayıp şahıs için Çarşı Polis Merkezi Amirliğine başvurdu.

Arama Kurtarma Çalışmaları ve Buluntu

Kayıp polisin bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; Çevik Kuvvet, Özel Harekat, su altı arama kurtarma ekipleri ile AFAD koordinasyonunda geniş çaplı arama çalışması yürütüldü. Ayrıca Ankara, Bitlis, Şanlıurfa, Hatay ve Adana'dan gelen kurbağa adamlar da nehir ve çevresindeki göletlerde arama yaptı.

Yürütülen çalışmalar sonucu İsmail Tarhan, Dicle Nehri bölgesindeki sazlık alanda ölü olarak bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DİYARBAKIR'DA TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDEN AYRILDIKTAN SONRA KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN POLİS...

DİYARBAKIR'DA TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDEN AYRILDIKTAN SONRA KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN POLİS MEMURU, SAZLIK ALANDA ÖLÜ BULUNDU.

DİYARBAKIR'DA TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDEN AYRILDIKTAN SONRA KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN POLİS...

İLGİLİ HABERLER

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maltepe’de iş yeri kurşunlayıp görüntü çeken 2 çocuk gözaltına alındı
2
Ankara'da Dev Operasyon: 63 bin 795 kilogram kaçak ve bozuk et ele geçirildi
3
Samsun'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 2 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
4
Fransa'da Emeklilik Reformu Askıya Alındı
5
Marmaris'te 70 Yaşındaki Kıbrıs Gazisi Aparta Yerleştirildi
6
Cizre Adliyesi Önünde Silahlı Saldırı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
7
Keşan'da Evinde Ölü Bulunan İş Adamı Uğur Selvi Toprağa Verildi

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı