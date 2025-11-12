Diyarbakır'da Hastaneden Ayrılan Polis Memuru Sazlıkta Ölü Bulundu

Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastaneden izinsiz ayrıldıktan sonra kaybolan polis memuru, Dicle Nehri kıyısındaki sazlık alanda ölü olarak bulundu.

Olayın Detayları

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan İsmail Tarhan (35), 5 Kasım tarihinde karaciğer rahatsızlığı nedeniyle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yapılan tetkiklerde karaciğer yetmezliği tanısı konulan Tarhan, genel cerrahi servisinde yatışı yapıldı. Doktorların izni olmadan 6 Kasım günü hastaneden ayrılan Tarhan'dan bir daha haber alınamadı.

Ailesi, kayıp şahıs için Çarşı Polis Merkezi Amirliğine başvurdu.

Arama Kurtarma Çalışmaları ve Buluntu

Kayıp polisin bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; Çevik Kuvvet, Özel Harekat, su altı arama kurtarma ekipleri ile AFAD koordinasyonunda geniş çaplı arama çalışması yürütüldü. Ayrıca Ankara, Bitlis, Şanlıurfa, Hatay ve Adana'dan gelen kurbağa adamlar da nehir ve çevresindeki göletlerde arama yaptı.

Yürütülen çalışmalar sonucu İsmail Tarhan, Dicle Nehri bölgesindeki sazlık alanda ölü olarak bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

