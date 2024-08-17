Diyarbakır'da Helikopter ve Dronla Trafik Denetimi Gözaltında

Diyarbakır'da Trafik Denetimi Uygulandı

Diyarbakır'da gerçekleştirilen helikopter ve dron destekli trafik denetimleri sıkı bir şekilde devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, farklı bölgelerde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile birlikte izleme yaptı.

986 Sürücüye İdari Para Cezası

Denetimler sırasında yapılan incelemelerde, 986 sürücünün çeşitli kural ihlalleri tespit edildi. Bu ihlaller arasında emniyet kemeri kullanmamak, kırmızı ışık ihlali yapmak, cep telefonu kullanmak, tehlikeli şerit değiştirmek ve makas atarak trafiği riske atmak bulunuyor.

Devam Eden Denetim Süreci

Kent genelinde süregelen bu denetim çalışmaları, sürücüleri kurallara uymaya teşvik etmek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yapılıyor. Helikopter ve dron destekli denetimlerin etkisini artırması bekleniyor.