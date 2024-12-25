Diyarbakır'da Hırsızlık Girişimi Kamerada, Zanlı Tutuklandı

Diyarbakır'da bir hırsızlık girişimi, cep telefonu ile kaydedilen anlarla birlikte güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesi sonucu son buldu. Hırsızlık yapmak amacıyla bir binanın balkonundaki demir parmaklıklara tırmanarak üçüncü kattaki eve girmeye çalışan zanlı, ev sahibinin fark etmesi üzerine kaçmaya çalıştı.

İhbarın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri olay yerine intikal etti. Ekipler, hırsızlık zanlısını kısa süre içerisinde etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan zanlının daha önce hırsızlık suçlarından kaydı bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli, H.A., tutuklandı. Olay yerinde cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, zanlının ev sahibini fark edip demir parmaklıklara tırmanarak kaçmak için çabaladığı net bir şekilde izlenebiliyor.