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Diyarbakır'da Hırsızlık Operasyonunda 9 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da gerçekleştirilen hırsızlık operasyonunda 9 zanlı tutuklandı. Zanlıların çok sayıda suç kaydı bulunuyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 08:40
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 08:40
Diyarbakır'da Hırsızlık Operasyonunda 9 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da Hırsızlık Operasyonu

Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlı, mahkeme tarafından tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, merkez Kayapınar ve Sur ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerinde çalışmalar yürüttü.

Güvenlik Kameraları İncelendi

Ekipler, 55 güvenlik kamerası tarafından kaydedilen 120 saatlik görüntüleri inceleyerek hırsızlık şüphelilerini tespit etti. Bu kapsamda gerçekleştirilen "Gölge" adı verilen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Suç Kayıtları

İncelemeler sonucunda, zanlıların çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve burada tutuklandı.

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