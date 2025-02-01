Diyarbakır'da Horoz Dövüşü Operasyonu: 8 Gözaltı

Diyarbakır'da Horoz Dövüşü Kazaya Uğradı

Diyarbakır'da horoz dövüştürdüğü iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bağlar ilçesinde bulunan bir iş yerinde yasadışı horoz dövüşü yapıldığı ve bahis oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Operasyon ve Gözaltılar

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alınarak sorguya alındı. Ekipler tarafından burada dövüştürülen 2 horoz ise koruma altına alındı. Ayrıca, bahis oynayan kişilere toplam 450 bin lira ceza uygulandı.

Hukuki Süreç

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Yetkililer, horoz dövüşü ve bahis gibi yasadışı faaliyetlerin sonlandırılması için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini vurguladı.