Diyarbakır'da İki Aile Barıştı: Husumet Son Buldu

Diyarbakır'da İki Aile Barıştırıldı

Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesinde, aralarında süregelen husumet sona erdi. Geçen yıl meydana gelen kargaşada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi ise yaralanmıştı. Ekinci ve Öner aileleri arasında başlayan anlaşmazlık, bazı sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderlerinin girişimleriyle sonlandırıldı.

Barış Programı Düzenlendi

Ailelerin barışmasını kutlamak amacıyla, Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Abdurahman Enç Taziyeevi'nde özel bir program düzenlendi. Programda, aile üyeleri arasında el sıkışarak barış ilan edildi. Okunan duaların ardından, karşılıklı sevgi ve saygının ifadesi olarak aileler bir araya geldi.

Aile bireyleri, barışın sağlanmasına katkı sunan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkürlerini iletti. Bu olay, toplumsal dayanışmanın ve barışın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Diyarbakır'da aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı. Aileler arasındaki husumetin sona ermesi dolayısıyla merkez Bağlar ilçesinde Abdurahman Enç Taziyeevi'nde program düzenlendi. Programda el sıkışan aile üyeleri, okunan duanın ardından barıştı.

Diyarbakır'da aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı. Aileler arasındaki husumetin sona ermesi dolayısıyla merkez Bağlar ilçesinde Abdurahman Enç Taziyeevi'nde program düzenlendi. Programda el sıkışan aile üyeleri, okunan duanın ardından barıştı.