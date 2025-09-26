Diyarbakır'da İl Müftülüğü ve DİSKİ'den Su Tasarrufu Çağrısı

Diyarbakır İl Müftülüğü ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ), suyun tasarruflu kullanımı ve kaçak suyla mücadele için ortak açıklama yaptı. Açıklamayı İl Müftüsü Celal Büyük ve DİSKİ Genel Müdürü Mehmet Şerifoğlu merkez Sur ilçesindeki Ulu Cami Külliyesi Mesudiye Medresesi'nde kurulan Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi'nde gazetecilere yaptı.

Açıklamanın detayları

Celal Büyük açıklamasında, camiler ve Kur'an kurslarında vatandaşlara su israfı ve kaçak su kullanımı konusunda bilgilendirmeler yaptıklarını belirtti. Büyük, Kur'an-ı Kerim'de 168 yerde suya dikkat çekildiğini hatırlatarak, "Hangi dinden olursak olalım, görüşümüz ne olursa olsun su hepimiz, insanlık için hayati önem taşıyan bir nimettir." dedi.

Büyük, sözlerine şöyle devam etti: "Peygamber Efendimizin su israfı konusunda her daim arkadaşlarını, sahabeyi uyardığını görüyoruz. Bu topraklarda bugün varız ama yarın olmayacağız ve bu almış olduğumuz nimetleri, değerleri bizden sonrakilere de bırakmak zorundayız. Suyu kaçak bir şekilde, bedelsiz kullanmak haramdır. Suyun israf edilmemesini ve kaçak su kullanılmamasını istiyoruz."

Mehmet Şerifoğlu ise suyun tasarruflu kullanılması ve kaçak kullanımı engellemek amacıyla İl Müftülüğü ile işbirliği yaptıklarını, hutbe, vaaz ve sohbetlerle vatandaşlara ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Şerifoğlu, "Farklı kurumlarla işbirliği içinde toplumun her kesimine ulaşmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Etkinlik sonunda İl Müftüsü Celal Büyük, Ulu Cami'deki cuma hutbesinde verdiği vaazda vatandaşlardan suyu tasarruflu kullanmalarını ve israfın önüne geçmelerini istedi.

