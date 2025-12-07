Diyarbakır'da ilginç arıza tespiti: Usta kaputa oturup tur attı

Diyarbakır'da ilginç arıza tespiti
Ustanın kaputa oturup tur atması izleyenleri güldürdü
Merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi’ndeki 4’ncü oto sanayisinde kayda geçen görüntüler, sıra dışı bir arıza tespit yöntemini gözler önüne serdi.
Sanayide çalışan bir usta, otomobilden gelen sesi anlamak için alışılmışın dışında bir yol denedi. Seyir halindeki aracın kaput kısmına oturan usta, buradan gelen sesin kaynağını bulmaya çalıştı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, izleyenler kendilerini gülmekten alamadı. Görüntüler, sanayi çevresinde kısa sürede ilgi çekti.
