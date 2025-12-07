Diyarbakır'da ilginç arıza tespiti: Usta kaputa oturup tur attı

Diyarbakır Kayapınar'da bir usta, aracın motorundan gelen sesi tespit etmek için kaputa oturup seyir yaptı; anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 11:38
Diyarbakır'da ilginç arıza tespiti

Ustanın kaputa oturup tur atması izleyenleri güldürdü

Merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi’ndeki 4’ncü oto sanayisinde kayda geçen görüntüler, sıra dışı bir arıza tespit yöntemini gözler önüne serdi.

Sanayide çalışan bir usta, otomobilden gelen sesi anlamak için alışılmışın dışında bir yol denedi. Seyir halindeki aracın kaput kısmına oturan usta, buradan gelen sesin kaynağını bulmaya çalıştı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, izleyenler kendilerini gülmekten alamadı. Görüntüler, sanayi çevresinde kısa sürede ilgi çekti.

