Diyarbakır'da İş Yerine Silahlı Saldırı: 5 Şüpheli Gözaltında

Diyarbakır'da Silahlı Saldırı Soruşturması Devam Ediyor

Diyarbakır'ın Sur ilçesi'nde, bir kafe ve otel olarak işletilen bir iş yerine 11 Temmuz'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Olayın Gelişimi

Merkez Cami Kebir Mahallesi'nde yaşanan olayda, daha önce V.G, U.Y. ve G.Ç. isimli 3 kişi gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmamış, tutuklu zanlılardan V.G'nin iş yerinin sahiplerini "gürültü yaptıkları" ve "mahallenin düzenini bozdukları" iddialarıyla tehdit ettiği bilgisine ulaşılmıştı.

Emniyet Müdürü'nden Açıklamalar

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, soruşturma kapsamında "Topuz" adı verilen bir operasyon gerçekleştirerek 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Söz konusu durum, yerel halk arasında endişelere neden olurken, yetkililerin cezai süreç ve güvenlik önlemleri hakkında daha fazla bilgi vereceği düşünülüyor.