Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Protesto Edildi

Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı bir protesto etkinliği gerçekleştirildi. Bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde, merkez Kayapınar ilçesindeki alışveriş merkezinin önünde bir araya gelen katılımcılar, İsrail aleyhine sloganlar atarak, Filistin bayrakları taşıdı ve sık sık tekbir getirdi.

Katliamlar Durdurulmalı

Grup adına basın açıklamasını okuyan Fatih Taş, İsrail'in masum sivilleri hedef aldığını vurgulayarak, saldırılarda kadın, bebek ve çocukların katledildiğini belirtti. Gazze'de meydana gelen büyük katliamı kınayan Taş, denetimsiz saldırıların uluslararası kuralları hiçe saydığını ifade etti.

Taş, yaptığı açıklamada, "Ateşkes anlaşmasını ihlal eden işgal rejimi, ABD'yi arkasına alarak bir kez daha katliama girişti. Gazzeliler açlık, susuzluk ve ilaçsızlık gibi ciddi insani sıkıntılarla mücadele ederken, direnç gösteriyorlar," dedi.

Taş, ayrıca, "Ateşkesi ihlal eden İsrail'e yönelik baskı yapılmalı. İnsan hakları, kadın hakları ve çocuk hakları noktasında sessiz kalanların Gazze'deki duruma müdahil olması gerekiyor. Gazze'de yaşananlar, Batı'nın barbar yüzünü ifşa etmekte. Kalıcı ateşkes sağlanmalı ve insani yardımların ulaşabilmesi için gerekli adımlar atılmalı," şeklinde konuştu.

Açıklamaya, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yahya Oğraş, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi. Bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde merkez Kayapınar ilçesindeki alışveriş merkezinin önünde bir araya gelen katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı, Filistin bayrakları taşıdı, sık sık tekbir getirdi.

Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi. Bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde merkez Kayapınar ilçesindeki alışveriş merkezinin önünde bir araya gelen katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı, Filistin bayrakları taşıdı, sık sık tekbir getirdi.