Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Protesto Edildi

Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi. Katılımcılar, uluslararası dayanışma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 23:05
Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Protesto Edildi

Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Protesto Edildi

Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı bir protesto etkinliği gerçekleştirildi. Bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde, merkez Kayapınar ilçesindeki alışveriş merkezinin önünde bir araya gelen katılımcılar, İsrail aleyhine sloganlar atarak, Filistin bayrakları taşıdı ve sık sık tekbir getirdi.

Katliamlar Durdurulmalı

Grup adına basın açıklamasını okuyan Fatih Taş, İsrail'in masum sivilleri hedef aldığını vurgulayarak, saldırılarda kadın, bebek ve çocukların katledildiğini belirtti. Gazze'de meydana gelen büyük katliamı kınayan Taş, denetimsiz saldırıların uluslararası kuralları hiçe saydığını ifade etti.

Taş, yaptığı açıklamada, "Ateşkes anlaşmasını ihlal eden işgal rejimi, ABD'yi arkasına alarak bir kez daha katliama girişti. Gazzeliler açlık, susuzluk ve ilaçsızlık gibi ciddi insani sıkıntılarla mücadele ederken, direnç gösteriyorlar," dedi.

Taş, ayrıca, "Ateşkesi ihlal eden İsrail'e yönelik baskı yapılmalı. İnsan hakları, kadın hakları ve çocuk hakları noktasında sessiz kalanların Gazze'deki duruma müdahil olması gerekiyor. Gazze'de yaşananlar, Batı'nın barbar yüzünü ifşa etmekte. Kalıcı ateşkes sağlanmalı ve insani yardımların ulaşabilmesi için gerekli adımlar atılmalı," şeklinde konuştu.

Açıklamaya, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yahya Oğraş, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi. Bazı sivil toplum...

Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi. Bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde merkez Kayapınar ilçesindeki alışveriş merkezinin önünde bir araya gelen katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı, Filistin bayrakları taşıdı, sık sık tekbir getirdi.

Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi. Bazı sivil toplum...

Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi. Bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde merkez Kayapınar ilçesindeki alışveriş merkezinin önünde bir araya gelen katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı, Filistin bayrakları taşıdı, sık sık tekbir getirdi.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'daki Kız Öğrenci Yurdunda Yangın Paniği
2
Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği'nde Anlamlı İftar Programı
3
İzmir Gaziemir'de Seramik Depo Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Bursa'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralı
5
Londra'da İsrail'in Gazze Saldırıları Protesto Edildi
6
Kerkük'te Ramazan Coşkusu: Yetimlerle Buluşma

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu