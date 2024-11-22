Diyarbakır'da İşten Çıkarılan İşçiler İçin Eylemler Sürüyor

Diyarbakır'da İşçi Eylemleri Devam Ediyor

Diyarbakır'daki bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor. Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, sendika üyeleriyle birlikte Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binası yanında kurdukları çadırda, haklarını savunmak için bir araya gelmiş durumdalar.

Emek Dayanışması Ziyareti

Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, eylem alanını ziyaret ederek işçilere destek verdi. Tekdemir, emek dayanışması amacıyla toplandıklarını vurgulayarak, "İşten çıkarılan işçilere destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İşten Çıkarma İddiaları

Tekdemir, bu süreçte DEM Parti yönetimlerinin 748 işçiyi haksız yere işten çıkardığını belirterek, sözleşmeli personel için de işten çıkarma tebligatlarının hazırlandığını ifade etti. "Alın teri ideolojilere, siyasi görüşlere kurban edilecek kadar ucuz değildir" diyen Tekdemir, işçilere yönelik uygulanan bu yönetimin ikiyüzlülüğünü vurguladı.

Umutsuz Olmayın

Eylemde bulunan işçilere de seslenen Tekdemir, onların haklı duruşunun zafer kazanacağına inandıklarını belirtti. "Sizler burada baskılara boyun eğmeden tarih yazıyorsunuz. Bu zulme bir son verilecektir, kuşkunuz olmasın" şeklinde müjdeli sözler sarf etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor. Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman (sağ 3), sendika üyeleri ve bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının yanında kurdukları çadırda eylemi sürdürüyor. Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir (sağ 5), eylem yapan işçilere destek ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor. Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman (sağ 3), sendika üyeleri ve bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının yanında kurdukları çadırda eylemi sürdürüyor. Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir (sağ 5), eylem yapan işçilere destek ziyaretinde bulundu.