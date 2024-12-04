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Diyarbakır'da İşten Çıkarılan İşçilerden Eylem Devam Ediyor

Diyarbakır'da işten çıkarılan işçiler, belediye önünde eylem yaparak haklarını savunuyor. Destek ziyaretleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 14:36
Diyarbakır'da İşten Çıkarılan İşçilerden Eylem Devam Ediyor

Diyarbakır'da İşten Çıkarılan İşçilerin Eylemi Sürüyor

Diyarbakır'daki bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, eylemlerine devam ediyor. Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman ve sendika üyeleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının önünde kurdukları çadırda hak arayışlarına sürdürmektedir.

Destek Ziyaretleri Gerçekleşti

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak ile Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, eylem yapan işçileri ziyaret ederek destek verdiler. Ocak, eylem alanında yaptığı açıklamada, bazı belediye yönetimlerinin işçilere haksızlık ettiklerini ifade etti.

İşten Çıkarma Uygulamaları Eleştirildi

Ocak, işten çıkarılmaların halkın vicdanında büyük bir yara açtığını ve bu uygulamaların hem kamu vicdanında hem de hukuken kabul edilemeyeceğini vurguladı. Özellikle 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi dayanak gösterilerek yapılan sözleşme yenilememe kararlarını, hukukun ve iş barışının ruhuna aykırı olarak değerlendirdi.

DEM Partili Belediyelerde İşten Çıkarma Sayısı Artıyor

Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Tekdemir, DEM Partisi yönetimindeki belediyelerde işten çıkarılanların sayısının 778'e ulaştığını bildirdi. Bunun yanında, 330'u Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 532 sözleşmeli personele işten çıkarılma tebligatları ulaştırıldığını belirtti.

Engelli Çalışanın İşten Çıkarılması Tepkileri artırdı

Tekdemir, işten çıkarma dalgaları sırasında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde bir engelli bireyin de işten çıkarılmasının, yönetimlerin tutumunu gözler önüne serdiğini söyledi. Emek dayanışmasının en öncüsü olacaklarını da sözlerine ekleyen Tekdemir, bu uygulamaları asla kabul etmeyeceklerini belirtti.

Diyarbakır'da Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, sendika üyeleri ve bazı...

Diyarbakır'da Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, sendika üyeleri ve bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının yanında kurdukları çadırda eylemi sürdürüyor.

Diyarbakır'da Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, sendika üyeleri ve bazı...

Diyarbakır'da Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, sendika üyeleri ve bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının yanında kurdukları çadırda eylemi sürdürüyor.

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