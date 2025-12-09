DOLAR
Diyarbakır'da Jandarma Operasyonu: 25 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'da jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 25 kilo esrar ele geçirildi, 8 olayda 8 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 11:29
Operasyonun Detayları

İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, merkez ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

Jandarma sorumluluk sahasında icra edilen operasyonlarda toplam 8 olaya müdahale edildi ve bu kapsamda 8 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarı ise toplam 25 kilo esrar olarak kayda geçti.

