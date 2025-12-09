Diyarbakır'da Jandarma Operasyonu: 25 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Operasyonun Detayları

İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, merkez ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

Jandarma sorumluluk sahasında icra edilen operasyonlarda toplam 8 olaya müdahale edildi ve bu kapsamda 8 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarı ise toplam 25 kilo esrar olarak kayda geçti.

