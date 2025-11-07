Diyarbakır'da JASAT Operasyonu: Ruhsatsız Tabancalar ve Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakır'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda operasyonlar gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 3-5 Kasım tarihleri arasında operasyonlar icra edildiği bildirildi.
Operasyonda ele geçirilenler
Açıklamada, icra edilen operasyonlarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 177 adet 9 mm. tabanca fişeği, 37 adet 7.65 mm. tabanca fişeği ve 8 adet tabanca şarjörü ele geçirildiği ifade edildi.
