Diyarbakır'da Kaçak 97 Cep Telefonu Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Kaçak Telefon Operasyonu

Diyarbakır'da gerçekleştirilen bir yol kontrolünde gümrük kaçağı 97 cep telefonu yakalandı. Valilikten alınan bilgiye göre, Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'a seyir halinde olan bir aracı durdurdu.

Araçta Yapılan Arama

Yapılan aramada, farklı marka ve özelliklerde 97 tuşlu cep telefonu, 484 adaptör, 505 şarj kablosu ve 30 kablosuz kulaklık ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheli M.T. gözaltına alındı.

Adli Süreç Başladı

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu olay, gümrük kaçağı ürünlere karşı yürütülen mücadelenin bir parçası olarak dikkat çekti.

Diyarbakır'da gümrük kaçağı 97 cep telefonu yakalandı. Araçta yapılan aramada, farklı marka ve özelliklerde 97 tuşlu cep telefonu, 484 adaptör, 505 şarj kablosu ve 30 kablosuz kulaklık ele geçirildi.