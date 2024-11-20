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Diyarbakır'da Kaçak Silah Operasyonu: 14 Ruhsatsız Tabanca ve 86 Kurusıkı Tabanca Ele Geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, 14 ruhsatsız tabanca ve 86 kurusıkı tabanca ile 2 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 21:13
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 21:15
Diyarbakır'da Kaçak Silah Operasyonu: 14 Ruhsatsız Tabanca ve 86 Kurusıkı Tabanca Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Kaçak Silah Operasyonu

Diyarbakır'da, kaçak silah bulunduran kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 14 ruhsatsız tabanca, 86 kurusıkı tabanca ve 3 pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığını önlemek amacıyla Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki bir evde 16 Kasım'da operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri de katıldı.

Yakalanan şüphelilerin evinde yapılan aramalarda, 100 şarjör, 16 uzatmalı şarjör, 4 bin 732 tabanca fişeği ve 150 kurusıkı fişeği de bulundu.

Şüphelilerin Durumu

Olayla ilgili olarak yakalanan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Diyarbakır'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda, 14 ruhsatsız tabanca, 86 kurusıkı tabanca ve 3...

Diyarbakır'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda, 14 ruhsatsız tabanca, 86 kurusıkı tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi.

Diyarbakır'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda, 14 ruhsatsız tabanca, 86 kurusıkı tabanca ve 3...

Diyarbakır'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda, 14 ruhsatsız tabanca, 86 kurusıkı tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi.

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