Diyarbakır'da Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Çalıştayı — Çiğdem Erdoğan'ın Mesajı

Diyarbakır'da "Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Çalıştayı" düzenlendi

Çiğdem Erdoğan: "Terörün en büyük mağduru kadınlar ve çocuklardır"

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Diyarbakır'da düzenlenen çalıştayda kadınların toplum ve ekonomi içindeki rolünü güçlendirmenin önemini vurguladı. Erdoğan, "Terörün en büyük mağduru kadınlar ve çocuklardır. Bugün Türkiye'de filizlenen güven ve huzur iklimi bizim en kıymetli kazanımımızdır" sözleriyle başladığı konuşmasında, bu huzurun ekonomik refaha dönüşmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

Etkinlik öncesinde Erdoğan ve beraberindeki komisyon üyeleri, Vali Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ardından Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen, Diyarbakır ve Şanlıurfa'yı kapsayan "Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Çalıştayı"nın açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan, komisyonun sahada olmak, yereldeki temsilcileri dinlemek ve birlikte politika geliştirmek amacıyla yola çıktığını belirterek, ocak ayında Kastamonu, Çankırı ve Sinop, mayıs ayında İzmir, Aydın ve Manisa ile bir araya gelindiğini, bugün ise Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın görüşlerinin alındığını ifade etti.

"Her şehrin hikayesi birbirinden farklı ancak her şehrin hikayesi Türkiye'nin hikayesidir" diyen Erdoğan, bölgedeki tüm paydaşları bir araya getirmenin hedeflendiğini bildirdi. Amaçlarının, bölgedeki her kadını ekonomik ve sosyal hayatın merkezine güçlü bir aktör olarak taşımak olduğunu söyledi.

Erdoğan konuşmasında ayrıca şunları kaydetti: "Komisyon olarak farkındayız ki, ülkelerin kaderi kadınların alınlarında yazılıdır. Kadının metalaştırıldığı, kadın emeğinin ucuz iş gücü olarak görüldüğü, siyasetten ve yönetimden kadının dışlandığı ülkelerin ilerleme şansı yoktur." Kadının gücünün kalkınma ve refahın anahtarı olduğunu vurguladı ve fırsat ile adalet kavramlarının yüceltilmesinin amaçlandığını belirtti.

Türkiye'de son 23 yılda kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması ve kadın haklarının korunması için anayasal ve yasal alanda birçok reform gerçekleştirildiğinin altını çizen Erdoğan, kadınların işgücüne katılımı, istihdam ve sosyal güvenlik destekleri gibi alanlarda kayda değer gelişmeler yaşandığını aktardı.

Erdoğan, "Terörsüz, huzurlu, güvenli bir Türkiye süreci"nin önemine değinerek, "Terör sadece can almaz, istikbalimizi, umudumuzu ve kalkınma hayalimizi de çalar." ifadelerini kullandı. Bugün oluşan güven ve huzur ikliminin kadınların eliyle kalıcı refaha ve ekonomik canlılığa dönüştürülmesinin gerekliliğini vurguladı.

Valiler ve yerel yöneticilerden destek mesajları

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kentin 12 bin 500 yıllık tarihi ve çok katmanlı kültürel mirasına dikkat çekti. Zorluoğlu, okur yazar olmayanların büyük bölümünün kadınlar olduğunu hatırlatarak mevzuat ve uygulamada önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti.

Zorluoğlu, bölgeye ilişkin çarpıcı verileri paylaşarak şunları söyledi: Ülke genelinde kadınların iş gücüne katılım oranı yaklaşık yüzde 35 iken Diyarbakır-Şanlıurfa bölgesinde bu oranın yüzde 22,7 olduğunu, bölgedeki kadınların yaklaşık yüzde 80'inin ev içi sorumluluklar nedeniyle iş gücüne katılamadığını belirtti. Eğitim tarafında ise ortaöğretim ve yükseköğretimde kız öğrencilerin oranındaki artışın umut verdiğini vurguladı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da kadın erkek fırsat eşitliğinin toplumun sürdürülebilirliği için temel olduğunu söyledi. Şıldak, kadına yönelik şiddetle mücadelede yereldeki çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü, son 3 yılda 12 bin 800'ün üzerinde tedbir kararının alınıp uygulandığını ve mağdurların korunması için ilgili kurumların koordineli çalıştığını aktardı. Şanlıurfa'da şiddetin her türüne karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiklerini belirtti.

Yerel başarı ve katılımcılar

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, kamu, toplum ve devletin tüm kurumlarında kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olması gerektiğini vurguladı. Ataman, Diyarbakır'da aktif olarak çalışan sigortalı kadın sayısını 157 bin, İŞ-KUR'a kayıtlı kadın işgücü sayısını 90 bin 613 ve 2025 yılında İŞ-KUR tarafından istihdam edilen kadın sayısını 6 bin 370 olarak paylaştı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ise yerel yönetim olarak kadın farkındalık çalışmalarını ve kadına yönelik şiddetle ilgili çok çeşitli projeleri desteklediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından çalıştay kapsamında sunumlar gerçekleştirildi. Programa, komisyon başkanvekili CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, komisyon üyeleri AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatçı, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz Çakı, Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda kadın katıldı.

Komisyon yetkilileri, çalıştaydan çıkacak sonuçların yerel politika ve uygulamalara rehberlik etmesini amaçladıklarını ve Türkiye'nin her köşesinde kadınların güçlenmesine yönelik kararlılıklarını yinelediler.

