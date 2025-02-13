Diyarbakır'da Kadın Kılığına Girerek Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır'da Hırsızlık Olayı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, kadın kılığına girerek marketten hırsızlık yapan bir şüpheli gözaltına alındı. Dumlupınar Mahallesi'nde bir marketten yaklaşık 15 bin lira çalındığı yönündeki ihbar üzerine, soruşturma başlatıldı.

Güvenlik Kamerası İncelemesi

Marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, şüphelinin A.Ş. (30) olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla A.Ş. gözaltına alındı.

Olayın detaylarını araştıran ekipler, kadın giysileri giyerek marketten hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelinin, Tekel Mahallesi'nde meydana gelen bir diğer hırsızlık olayının da faili olduğu yönünde bilgilere ulaştı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kadın kılığına girerek marketten hırsızlık yaptığı gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.