Diyarbakır'da Kadın Muhtar Dilek Demir'den Deprem Bilgilendirmesi

Dilek Demir, Bağlar Muradiye Mahallesi'nde kendi imkanlarıyla bastırdığı broşür ve afişlerle deprem sonrası önlemleri anlattı ve kentsel dönüşüm çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 09:57
Bağlar, Muradiye Mahallesi

Muradiye Mahalle Muhtarı Dilek Demir, kendi imkanlarıyla bastırdığı broşür ve afişlerle esnaf ve mahalle sakinlerine muhtemel bir deprem durumunda alınacak önlemler ve güvenli toplanma alanları hakkında bilgilendirici materyaller dağıttı.

Muhtar Demir ayrıca, mahalledeki hasarlı yapıların kentsel dönüşüm kapsamına alınması için yetkililere çağrıda bulundu.

Muhtar Demir şu değerlendirmeyi yaptı: "Türkiye’de bu proje bir ilk. Günümüz Türkiye’sinde her tarafta depremler oluyor, ciddi kayıplar meydana geliyor. Bunların önüne geçebilmek için halkı bilinçlendirmek için böyle güzel bir projeye biz imza attık, halkımızı bilinçlendiriyoruz. Deprem sırasında paniğe girmemeleri, camdan atlamamaları, toplanma alanlarını bilmeleri ve kimleri aramaları gerektiği hepsini broşürlerini bastırdık. Broşürlerimiz de yazıyor, pankartımızı da yaptık, bunu vatandaşlarımıza dağıtıyoruz".

Muradiye Mahallesinde evlerin 50-60 yıllık olduğunu ifade eden Demir, "Allah korusun en ufak bir depremde dahi yerle bir olacak evler bunlar. Acilen devletimizi Muradiye Mahallesi ve Bağlar için kentsel dönüşüme davet ediyoruz, insanların canları bu binaların altında kalmasın, devletimizi, bakanlarımızı, Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’u davet ediyoruz. Bizim mahalle başta olmak üzere tüm Bağlar için kentsel dönüşüm projesine imza atsınlar. Biz kendi imkanlarımızla deprem sırasında yapılması gerekenleri broşür haline getirdik ve bunu esnaf esnaf, ev ev, mahalle mahalle, vatandaş vatandaş dağıtıyoruz, insanlar bilinçlensin" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Fırat Kaya, evlerinin eski olduğunu söyledi. Kaya, "Demirler hep dışarda, duvarlar çatlak. Merdivenlerden çıkarken sallanıyor. Çocuklarımız korkuyor" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakini Ebru Çelik ise, bilinçlenmelerinin faydalı olduğunu aktardı. Çelik, "Malum her yerde deprem var. Bizde korkuyoruz. Bu tür bilgilendirmelerin olması gerekiyor. Dilek ablaya da burada teşekkür ediyoruz. Muhtarımız elinden geleni yapıyor" şeklinde konuştu.

Esnaf Ethem Dayan, Bağlar semtindeki evlerin birçoğunun hasarlı olduğunu söyleyerek, "Muhtarımız depremden sonra ne yapmamız gerektiğini bize anlattı. Buradaki evlerin yıkılması çok iyi olur. Bu broşürler bizi bilinçlendirdi" dedi.

