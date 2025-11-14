Diyarbakır'da Kadınlar Atölyede Atıkları Geri Dönüştürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi atölyesinde kadınlar, atık plastik, cam ve metali estetik ve işlevsel ürünlere dönüştürerek sıfır atık hedefine katkı sağlıyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:32
Diyarbakır'da Kadınlar Atölyede Atıkları Geri Dönüştürüyor

Diyarbakır'da Kadınlar Atölyede Atıkları Geri Dönüştürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kadınların doğayla kurduğu kadim bağı hatırlatmak ve atık malzemeleri estetik bir görünüme kavuşturup geri dönüştürmek amacıyla bir atölye düzenledi.

Atölyenin amacı ve organizasyonu

Atölye, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı tarafından Agroekoloji İklim Okulu'nda gerçekleştirildi. Etkinliğin hedefi; atık malzemeleri yeniden kullanmak, atık oluşumunu azaltmak ve toplumsal düzeyde yeniden kullanım kültürünü yaygınlaştırmaktır.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki eğitmenlerin katkılarıyla yürütülen çalışmada, katılımcılara tüketim kültürünün etkileri anlatıldı ve pratik geri dönüşüm teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.

Uygulama ve sonuçlar

Atölyede kadınlar, atık plastik, cam ve metal malzemeleri yeniden şekillendirerek estetik ve işlevsel ürünlere dönüştürdü. Bu uygulamalar hem atık miktarının azaltılmasına katkı sağladı hem de yeniden kullanım bilincinin güçlenmesine örnek oluşturdu.

Çalışma, yerel düzeyde sıfır atık hedefine yönelik somut adımlar atıldığını gösterirken, benzer projelerin yaygınlaşmasının önemini de ortaya koydu.

