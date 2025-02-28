Diyarbakır'da Kadınlar İçin Eğitim ve Güçlendirme Projesi Lansmanı Gerçekleştirildi

Diyarbakır'da Kadınlar İçin Eğitim ve Güçlendirme Projesi Lansmanı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde, 'Kadınlar için Eğitim ve Güçlendirme Projesi''nin lansman programı düzenlendi. Etkinlik, İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi ve katılımcılar saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Proje Hakkında Bilgilendirme

Programda konuşma yapan Vali Murat Zorluoğlu, projenin her açıdan iyi düşünüldüğünü, planlandığını ve programlandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını 'Aile Yılı' olarak ilan ettiğini hatırlatarak, aile denince akla gelen ilk unsurun kadın olduğunu ifade etti.

Zorluoğlu, "Kadınlarımız ne kadar güçlü olursa ailelerimiz ve toplumumuz da o kadar güçlü olur. Bu tür projelerin sayısının artırılması lazım." diyerek projenin hayırlı olmasını temenni etti.

28 Şubat Değerlendirmesi

Türkiye tarihinde 'postmodern darbe' olarak öne çıkan 28 Şubat'ın 28. yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zorluoğlu, o dönemde '28 Şubat bin yıl sürecek' diyenlerin, 10 yıl içinde tasfiye olduğunu belirtti. "Arkasındaki irade, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesidir." ifadelerini kullandı.

Kadınların Güçlenmesiyle Ailelerin Güçlenmesi

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz ise 28 Şubat’ın dindarlara yönelik baskılarına değinerek, bu süreçte zulme uğrayan herkesi selamladı.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, kadınların güçlenmesiyle aile ve toplumun güçleneceğini vurguladı: "Bu projeyle kadınlarımız sağlık, eğitim ve sosyal hakları konusunda bilinçlenecek. Eğitim programları, seminerler ve sosyal destek hizmetleriyle kadınların yanında olacağız."

Gelecek İçin Umut Verici Mesajlar

Proje Koordinatörü ve Eğil Kaymakamı Volkan Hülür'ün eşi Kübra Hülür de, ailenin toplumun temel taşı olduğunu belirterek, okula gidemeyen veya erken evlilikten mağdur olan kız çocuklarının desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

"Devlet burada, senin yanında. Beraber her şeyi aşabiliriz." mesajını veren Hülür, yalnızlık yaşayan annelerin de desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Gençlik Merkezi Açılışı

Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler, etkinliğin ardından tamamlanan Eğil Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi ve merkezde incelemelerde bulundu.

Etkinliğe; Kaymakam Volkan Hülür, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, AK Parti İl Başkanı Ömer İleri, Vali Zorluoğlu’nun eşi Sevcan Zorluoğlu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çeşitli kadınlar katılım gösterdi.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde "Kadınlar için Eğitim ve Güçlendirme Projesi"nin lansman programı gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde "Kadınlar için Eğitim ve Güçlendirme Projesi"nin lansman programı gerçekleştirildi.