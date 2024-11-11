Diyarbakır'da Kafede Yangın: İki İş Yeri Zarar Gördü

Diyarbakır'da Kafe Yangını Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Dicle Mahallesi Dr. Şeref İnalöz Caddesi'nde, bir kafede çıkan yangın hızla büyüyerek bitişikteki diğer kafeye sıçradı.

Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başlayan yangın sonucu, olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) gönderildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında, bir kafe tamamen kullanılamaz hale gelirken, diğer iş yeri de hasar gördü. Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Diyarbakır'da bir kafede başlayıp bitişikteki kafeye de sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Merkez Yenişehir ilçesi Dicle Mahallesi Dr. Şeref İnalöz Caddesi'nde bulunan ahşap kafede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında bir kafe kullanılamaz hale geldi, yangının sıçradığı diğer iş yeri ise hasar gördü.

Diyarbakır'da bir kafede başlayıp bitişikteki kafeye de sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Merkez Yenişehir ilçesi Dicle Mahallesi Dr. Şeref İnalöz Caddesi'nde bulunan ahşap kafede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında bir kafe kullanılamaz hale geldi, yangının sıçradığı diğer iş yeri ise hasar gördü.