Diyarbakır'da Kafede Yangın: Ormanlık Alana Sıçramadan Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bulunan Kent Orman içindeki bir kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle kafede bulunan ses yalıtım sistemi alev aldı. Yangının çıktığı haberinin ardından bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını hızla söndürerek çevre alanların güvenliğini sağladı.

Yangın sonucunda kafede hasar oluşurken, bu sırada bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen itfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'da Kent Orman'da bir kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Diyarbakır'da Kent Orman'da bir kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.