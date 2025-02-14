Diyarbakır'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Diyarbakır'da Eğitime Kar Engeli

Diyarbakır'ın bazı ilçelerinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Bugün yapılan resmi açıklamalara göre, Ergani ve Çüngüş ilçelerindeki tüm okullarda eğitim durdurulurken, Çermik, Çınar ve Kocaköy ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitime ara verildi.

Kaymakamlıklar, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda bu kararın alınma sebebini vurguladı. Karar kapsamında, eğitimde ara verilen bölgelerdeki engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.