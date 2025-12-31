Diyarbakır'da Kar Yağışı Uçuşları Aksattı: 16 Sefer İptal

Diyarbakır'da Kar Yağışı Uçuşları Aksattı
Seferler, pistlerin temizlenmesine kadar beklemede
Diyarbakır'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.
Diyarbakır'dan planlanan İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya uçuşları, olumsuz hava koşulları sebebiyle sefer programından çıkarıldı.
Yaklaşık 16 uçuş için, pistlerin açılmasının ardından yeniden sefer düzenlenmesi planlanıyor.
Kar yağışı kentin genelinde etkisini sürdürürken, yetkililer pist ve havaalanı çalışmalarını sürdürüyor.
DİYARBAKIR'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ.