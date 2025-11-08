Diyarbakır'da Karavan Yangını: İtfaiyenin Müdahalesi Kask Kamerasında

Diyarbakır Yenişehir'de park halindeki karavanda çıkan yangına itfaiye, sağlık ve polis ekipleri müdahale etti; olay anı kask kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 21:04
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 21:04
Diyarbakır'da Karavan Yangını: İtfaiyenin Müdahalesi Kask Kamerasında

Diyarbakır'da karavan yangını söndürme çalışması kask kamerasına yansıdı

Yenişehir'de park halindeki karavanda yangın çıktı

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesindeki Şehitlik Mahallesi Turistik Caddesi’nde park halinde bulunan bir karavanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen yangında karavan kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye erlerinin yangına müdahalesi ise bir itfaiye personelinin kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde karavanın yoğun dumanla kaplandığı ve ekiplerin söndürme çalışması yürüttüğü görüldü.

DİYARBAKIR’IN MERKEZ YENİŞEHİR İLÇESİNDE BİR KARAVANDA ÇIKAN YANGINA İTFAİYE ERLERİNİN MÜDAHALESİ...

DİYARBAKIR’IN MERKEZ YENİŞEHİR İLÇESİNDE BİR KARAVANDA ÇIKAN YANGINA İTFAİYE ERLERİNİN MÜDAHALESİ KASK KAMERASINA YANSIDI.

DİYARBAKIR’IN MERKEZ YENİŞEHİR İLÇESİNDE BİR KARAVANDA ÇIKAN YANGINA İTFAİYE ERLERİNİN MÜDAHALESİ...

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vali Selçuk Aslan'dan Kocaeli Dilovası Yangını İçin Taziye Mesajı
2
Dilovası'nda parfüm tesisinde ölümcül yangın: 2 vardiya amiri gözaltında
3
Çorum'da Tırın Çarptığı Kadın Ağır Yaralandı
4
Diyarbakır Silvan'da İki Otomobil ile At Çarpıştı: 1 Ölü, 7 Yaralı
5
Malatya’da BMW’nin Bagajında Patlama: Seyir Halinde Yangın
6
Bitlis’te Ambulans Mandaya Çarptı: Hasta Van’a Sevk Edildi
7
Taşhan’da Kadın Eliyle Sanat: 517 Yıllık Yapıda Geleneksel Atölyeler Canlanıyor

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00