Diyarbakır'da Karavan Yangını: İtfaiyenin Müdahalesi Kask Kamerasında

Diyarbakır'da karavan yangını söndürme çalışması kask kamerasına yansıdı

Yenişehir'de park halindeki karavanda yangın çıktı

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesindeki Şehitlik Mahallesi Turistik Caddesi’nde park halinde bulunan bir karavanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen yangında karavan kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye erlerinin yangına müdahalesi ise bir itfaiye personelinin kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde karavanın yoğun dumanla kaplandığı ve ekiplerin söndürme çalışması yürüttüğü görüldü.

DİYARBAKIR’IN MERKEZ YENİŞEHİR İLÇESİNDE BİR KARAVANDA ÇIKAN YANGINA İTFAİYE ERLERİNİN MÜDAHALESİ KASK KAMERASINA YANSIDI.