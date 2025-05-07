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Diyarbakır'da 'Karayolu Trafik Güvenliği Haftası' Etkinliği Gerçekleşti

Diyarbakır'da 'Karayolu Trafik Güvenliği Haftası' etkinliği Vali Murat Zorluoğlu ve çocukların katılımıyla yapıldı.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 17:14
Diyarbakır'da 'Karayolu Trafik Güvenliği Haftası' Etkinliği Gerçekleşti

Diyarbakır'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası Coşkusu

Diyarbakır'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği, bu sene de büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Fırat Bulvarı'nda düzenlenen etkinliğe, Vali Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali katıldı.

Vali Zorluoğlu'ndan Önemli Açıklamalar

Etkinlikte, çocuklarla bir araya gelen Vali Zorluoğlu, miniklere trafik kurallarına uymaları konusunda önemli tavsiyelerde bulundu. Zorluoğlu, Türkiye genelinde trafik kazalarının azaltılması için son yıllarda atılan adımlara değinerek, Diyarbakır'da alınan önlemler sayesinde 2024 yılındaki kaza oranlarının 2023 yılına göre belirgin bir şekilde düştüğünü vurguladı.

Ölümlü trafik kazası sayısının hâlâ gelişmiş Avrupa ülkelerinden daha fazla olduğunu ifade eden Zorluoğlu, bu konuda daha fazla mesafe kat edilmesi gerektiğini belirtti. 2024 yılı ikinci yarısında Diyarbakır'da 4 ana şehirler arası yol ve 2 şehir içinde olmak üzere toplamda 6 noktada Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulacağını ve bu önlemlerin etkili olacağını sözlerine ekledi.

Geçmiş Yıla Göre Düşüş

Zorluoğlu, 2024 yılsonunda trafik kazalarında yüzde 30 oranında bir azalma beklediklerini söyleyerek, bu denetim sisteminin devam edeceğini, teknolojik imkanların da kullanılacağını ifade etti. Ayrıca, emniyet teşkilatı ve diğer kurumlarla iş birliği içinde çalışarak, kazaları ve bu kazalarda hayatını kaybedenlerin sayılarını azaltmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Çocuklara Hediye

Etkinliğin sonunda çocuklara trafik güvenliği hatırlatıcısı olarak şapka ve düdük dağıtıldı. Bu tür etkinliklerle, trafik bilincinin genç yaşlardan itibaren geliştirilmesi amaçlanıyor.

Diyarbakır'da "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

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