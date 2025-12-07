Diyarbakır'da Kavşak Kazası Sonrası Sürücüler Kavga Etti

Diyarbakır Bağlar'da iki otomobil kavşakta çarpıştı; sürücüler araçlardan inip kavgaya tutuştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 14:51
Olay

Kaza, Bağlar ilçesi İskanevleri semtinde meydana geldi. İki otomobil kavşakta çarpıştı ve çarpmanın ardından taraflar araçlardan inerek birbirine girdi.

Görüntüler ve müdahale

Yaşanan arbede, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandırılmaya çalışıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Soruşturma

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

