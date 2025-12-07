Diyarbakır'da Kavşak Kazası Sonrası Sürücüler Kavga Etti
Olay
Kaza, Bağlar ilçesi İskanevleri semtinde meydana geldi. İki otomobil kavşakta çarpıştı ve çarpmanın ardından taraflar araçlardan inerek birbirine girdi.
Görüntüler ve müdahale
Yaşanan arbede, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandırılmaya çalışıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Soruşturma
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
