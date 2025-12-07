Diyarbakır'da Kavşakta Çarpışma: 2 Yaralı
Kaza Detayları
Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay, Kayapınar ilçesi 500 Evler mevkiinde gerçekleşti.
Kavşakta plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Müdahale ve Soruşturma
Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
