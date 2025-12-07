Diyarbakır'da Kavşakta Çarpışma: 2 Yaralı

Diyarbakır Kayapınar'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; sağlık ve polis ekipleri müdahale etti, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 11:46
Diyarbakır'da Kavşakta Çarpışma: 2 Yaralı

Diyarbakır'da Kavşakta Çarpışma: 2 Yaralı

Kaza Detayları

Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay, Kayapınar ilçesi 500 Evler mevkiinde gerçekleşti.

Kavşakta plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Soruşturma

Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DİYARBAKIR’DA İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ...

DİYARBAKIR’DA İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

DİYARBAKIR’DA İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ...

İLGİLİ HABERLER

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa Suruç'ta Kargo Aracı 2 Yaşındaki Çocuğa Çarptı — Kaza Anı Kamerada
2
Yeni düzenleme ile sokak hayvanları kanun teklifinde görüşmeler ertelendi!
3
Mersin'de Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı
4
Kocaeli'nin Sosyal Alanları Gece Işıklarıyla Canlanıyor
5
Kaynarca'da Çekiciyle Çarpışma: Otomobil Sürücüsü Yaralandı
6
Sakarya'da Takla Atan Otomobilde Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
7
Mersin'de EVKA Eğitimleri Yoğun İlgi Çekti

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi