Diyarbakır'da Kavşakta Çarpışma: 2 Yaralı

Diyarbakır Kayapınar'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; sağlık ve polis ekipleri müdahale etti, olayla ilgili inceleme başlatıldı.