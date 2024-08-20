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Diyarbakır'da Kavurucu Sıcaklar Devam Ediyor

Diyarbakır'da sıcak hava 40 dereceyi aşıyor, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 16:40
Diyarbakır'da Kavurucu Sıcaklar Devam Ediyor

Diyarbakır'da Sıcaklık 40 Dereceyi Aşıyor

Diyarbakır'da hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkarak, kentteki yaşamı zorlaştırıyor. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nün resmi web sitesinde yayımlanan bilgilere göre, bugün en yüksek sıcaklığın 41 derece olması bekleniyor.

Gelecek Günlerde Hava Durumu

Gelecek günlerde hava sıcaklığının artması bekleniyor; yarın 42, 22 Ağustos'ta 41, 23 Ağustos'ta ise 40 dereceye ulaşması öngörülmekte.

Vatandaşların Sıcakla Mücadelesi

Aşırı sıcaklardan bunalan Diyarbakırlılar, klimalı alanları ve gölge yerleri tercih etmeye başladı. Özellikle öğle saatlerinde cadde ve sokaklar neredeyse boş kalıyor.

Çocuklar Serinlemek İçin Havuzda

Kavurucu hava şartlarında çocuklar, süs havuzlarında serinlemeye çalışarak yazın tadını çıkarmaya özen gösteriyor. Sıcak Hava İçin Farklı Yöntemler

Dışarı çıkmak zorunda kalan bazı vatandaşlar, korunmak için şemsiye taşırken, diğerleri pet şişelerdeki suyu başlarına dökerek serinleme çabası içinde.

Diyarbakır'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte aşırı sıcaktan...

Diyarbakır'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar, klimalı ortamları ve gölge alanları tercih ediyor, öğle saatlerinde cadde ve sokaklar boş kalıyor.

Diyarbakır'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte aşırı sıcaktan...

Diyarbakır'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar, klimalı ortamları ve gölge alanları tercih ediyor, öğle saatlerinde cadde ve sokaklar boş kalıyor.

Diyarbakır'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte aşırı sıcaktan...

Diyarbakır'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar, klimalı ortamları ve gölge alanları tercih ediyor, öğle saatlerinde cadde ve sokaklar boş kalıyor.

Diyarbakır'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte aşırı sıcaktan...

Diyarbakır'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar, klimalı ortamları ve gölge alanları tercih ediyor, öğle saatlerinde cadde ve sokaklar boş kalıyor.

Diyarbakır'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte aşırı sıcaktan...

Diyarbakır'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar, klimalı ortamları ve gölge alanları tercih ediyor, öğle saatlerinde cadde ve sokaklar boş kalıyor.

Diyarbakır'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte aşırı sıcaktan...

Diyarbakır'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar, klimalı ortamları ve gölge alanları tercih ediyor, öğle saatlerinde cadde ve sokaklar boş kalıyor.

Diyarbakır'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte aşırı sıcaktan...

Diyarbakır'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar, klimalı ortamları ve gölge alanları tercih ediyor, öğle saatlerinde cadde ve sokaklar boş kalıyor.

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