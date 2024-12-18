Diyarbakır'da Kaybolan 12 Yaşındaki Ecrin Erim İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Diyarbakır'da Kayıp Çocuk Aranıyor

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, 12 yaşındaki Ecrin Erim öğle saatlerinde evinden ayrıldı ve kendisinden bir daha haber alınamadı.

Ailesinin endişeleri doğrultusunda, hemen polis ekiplerine kayıp başvurusu yapıldı. Ecrin’in bulunması için tüm birimler seferber oldu ve arama çalışmaları başlatıldı.

Yerel halkın da katkı sağlaması beklendiği aramalarda, Ecrin Erim'in en kısa zamanda ailesine kavuşturulması için umut ediliyor.

Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor.

Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor.