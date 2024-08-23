Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Diyarbakır'da Narin Güran'ı Bulmak İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos tarihinde kaybolan Narin'in aile üyeleri, yetkililerle birlikte müjdeli bir haber bekliyor.

Aileden Duygusal Açıklamalar

Kayıp kızı için dua eden baba Arif Güran, "Kızım akıllı bir çocuk, izinsiz bir yere gitmez. Devletimize ve tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum," dedi. Anne Yüksel Güran ise gözyaşları içinde, "Kızımın bulunması için tüm Türkiye'ye yalvarıyorum," ifadelerini kullandı.

Arama Çalışmaları Genişletildi

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Narin Güran'ın bulunabilmesi adına çok sayıda ekip ve birimin seferber edildiği belirtildi. Jandarma, AFAD ve gönüllü ekipler, hem havadan hem de karadan geniş bir alanda arama yapıyorlar. Arama esnasında sadece bir terliğe rastlanmış olsa da bu terliğin Narin'e ait olup olmadığı henüz kesinleşmedi.

Vali Ziyareti ve Destek Mesajları

Vali Murat Zorluoğlu, aileyi ziyarette bulunarak arama faaliyetleri hakkında bilgi verdi. İl Jandarma Komutanı ve diğer yetkililerle birlikte aileyle sohbet eden Zorluoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile de telefonla iletişim kurarak destek mesajlarını iletti.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri ve Son Durum

Narin Güran’ın kaybolduğu gün, okul arasındaki güvenlik kamerasının görüntülerinde, kızın birkaç arkadaşıyla yürüdüğü görünmekte; ancak sonrasında tek başına ayrıldığı anlaşılıyor. Yetkililerin açıklamalarına göre, arama faaliyetleri aralıksız devam edecek.

Umudun her şeyden daha önemli olduğu bu süreçte, Narin Güran'ın bir an önce bulunması için herkes dua ve desteklerini sürdürmeye devam ediyor.