Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı

Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 12:06
Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı

Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran'ın Cansız Bedeni Bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı. Olayın ardından, Narin'in bedeni otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bakan Yerlikaya’nın Açıklamaları

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu bilgileri paylaştı: "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni, Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun."

Cenazenin Adli Tıp Kurumu Morguna Gönderilmesi

Narin Güran'ın cenazesi, Eğartutmaz Deresi ve çevresinde yapılan incelemelerin ardından, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, olay yerine gelerek detaylı incelemelerde bulundu.

Arama Çalışmaları ve Önlemler

Arama çalışmalarında insansız hava araçları da kullanıldı. Jandarma ekipleri, Tavşantepe Mahallesi’ne girişleri kısıtlayarak önlemler aldı. Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili çalışmalar, 21 Ağustos'tan bu yana sürmekteydi.

İLGİLİ HABERLER

9 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

8 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Carrefour'dan Büyük İndirim! Ayçiçek Yağı 500 TL Üzeri Alışverişte Büyük İndirim Fırsatı

9 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

8 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

TOKİ'den 2024 Yılında Dev Kampanya: 5.848 TL Taksitle Ev Sahibi Olma Fırsatı! 240 Ay Vade ile Ödeme İmkanı

İslam Memiş’ten Yatırımcılara Kriz Uyarısı: O Tarihte Piyasalarda Kusursuz Fırtına Bekleniyor!

MEB 120 Bin Personel Alımı Yapıyor: İşte Şehir Dağılımı ve Başvuru Detayları

Rekabet tavan yapınca emeklinin yüzü güldü! Emekliye ek 24 bin TL ödeme

Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!