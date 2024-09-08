Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı

Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran'ın Cansız Bedeni Bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı. Olayın ardından, Narin'in bedeni otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bakan Yerlikaya’nın Açıklamaları

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu bilgileri paylaştı: "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni, Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun."

Cenazenin Adli Tıp Kurumu Morguna Gönderilmesi

Narin Güran'ın cenazesi, Eğartutmaz Deresi ve çevresinde yapılan incelemelerin ardından, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, olay yerine gelerek detaylı incelemelerde bulundu.

Arama Çalışmaları ve Önlemler

Arama çalışmalarında insansız hava araçları da kullanıldı. Jandarma ekipleri, Tavşantepe Mahallesi’ne girişleri kısıtlayarak önlemler aldı. Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili çalışmalar, 21 Ağustos'tan bu yana sürmekteydi.