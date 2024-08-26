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Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin'i Arama Çalışmaları Devam Ediyor

8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasının ardından Diyarbakır'da arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 21:55
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 21:55
Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin'i Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Diyarbakır'da Kaybolan Narin İçin Hızla Arama Yapılıyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ailesi, sabah saatlerinde Narin'den haber alamayınca durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine, 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri derhal harekete geçti.

Arama Çalışmaları ve Kullanılan Yöntemler

Arama ekipleri, mahallenin çevresinde ve su kanallarında kapsamlı bir tarama yaptı. AFAD'a bağlı dalgıç ekipler, sulama kanalında detaylı arama gerçekleştirirken, diğer ekipler kayalık alanlar, tarlalar ve boş evler gibi çeşitli noktalarda araştırmalarını sürdürdü.

Yer Altı Görüntüleme Cihazı ile Detaylı Araştırma

Jandarma, olayın gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kameralarından elde edilen veriler doğrultusunda Narin'in son görüldüğü yerin yakınındaki saman yığınını öncelikle taradı. Ekipler, yer altı görüntüleme cihazı ile burada detaylı bir araştırma gerçekleştirdi. Saman yığını üzerindeki brandayı kaldırarak uzun şişlerle de kontrol yaptı.

Yardım ve Destek

Arama çalışmalarında katılan ekiplere, Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi tarafından yemek ve çay ikramında bulunuldu. Tüm ekipler, Narin Güran'ı bulabilmek için canla başla çalışıyor.

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