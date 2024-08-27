Diyarbakır'da Kaybolan Narin Güran'ı Bulma Çalışmaları Devam Ediyor

Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran İçin Arama Çalışmaları

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama faaliyetleri 7. gününde devam ediyor. Kayıp kızın bulunması için Jandarma, AFAD ve yerel kurumlar, bölgedeki geniş bir alan üzerinde yoğun çaba harcıyor.

Arama Çalışmaları ve Ekiplerin Faaliyetleri

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde, Narin'in ailesinin kaybolduğunu yetkililere bildirmesiyle birlikte, 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri arama çalışmalarına başladı.

Narin'i bulabilmek için AFAD'a bağlı dalgıçlar, sulama kanalında arama gerçekleştirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri, mahalle çevresindeki atıl alanlar, kayalıklar, dere, sazlıklar, tarlalar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve bahçelerde detaylı incelemelerde bulundu.

Eğertutmaz Deresi'nde Yeni Aramalar Başlatıldı

Bir ihbar üzerine ekipler, mahalleden 2 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nde arama çalışmalarına yönelerek iş makinesi kullanarak deredeki birikintileri temizledi ve suyun akışını kolaylaştırdı. Havanın kararmasıyla arama çalışmaları durduruldu ancak yarın yenilenecek.

Yaklaşık 130 Kişinin İfadesi Alındı

Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik ve HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Halef Yılmaz, aileyi ziyaret ederek çalışmalara destek verdiler. Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi ise arama ekiplerine yemek ve çay ikramında bulundu.

Baba Arif Güran'ın Açıklaması

Baba Arif Güran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Duyan, gören, şüphelenen kim varsa benimle iletişime geçsin ya da devlete bildirsin. Sosyal medyadaki bilgi akışlarına itibar etmeyin, devlet resmi açıklama yapacaktır. Allah'tan umudumuz kesilmiyor. İnşallah kızım kurtarılacak," dedi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Bir ihbarı değerlendiren ekipler, mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde arama çalışması başlattı. İş makinesiyle deredeki birikintileri kaldıran ve dere alanını genişleten ekipler, suyun yüksekliğini kısmen düşürerek deredeki suyun daha rahat akmasını sağladı, jandarma ve AFAD ekipleri dere kenarında arama yaptı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Bir ihbarı değerlendiren ekipler, mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde arama çalışması başlattı. İş makinesiyle deredeki birikintileri kaldıran ve dere alanını genişleten ekipler, suyun yüksekliğini kısmen düşürerek deredeki suyun daha rahat akmasını sağladı, jandarma ve AFAD ekipleri dere kenarında arama yaptı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Bir ihbarı değerlendiren ekipler, mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde arama çalışması başlattı. İş makinesiyle deredeki birikintileri kaldıran ve dere alanını genişleten ekipler, suyun yüksekliğini kısmen düşürerek deredeki suyun daha rahat akmasını sağladı, jandarma ve AFAD ekipleri dere kenarında arama yaptı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Bir ihbarı değerlendiren ekipler, mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde arama çalışması başlattı. İş makinesiyle deredeki birikintileri kaldıran ve dere alanını genişleten ekipler, suyun yüksekliğini kısmen düşürerek deredeki suyun daha rahat akmasını sağladı, jandarma ve AFAD ekipleri dere kenarında arama yaptı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Bir ihbarı değerlendiren ekipler, mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde arama çalışması başlattı. İş makinesiyle deredeki birikintileri kaldıran ve dere alanını genişleten ekipler, suyun yüksekliğini kısmen düşürerek deredeki suyun daha rahat akmasını sağladı, jandarma ve AFAD ekipleri dere kenarında arama yaptı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Bir ihbarı değerlendiren ekipler, mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde arama çalışması başlattı. İş makinesiyle deredeki birikintileri kaldıran ve dere alanını genişleten ekipler, suyun yüksekliğini kısmen düşürerek deredeki suyun daha rahat akmasını sağladı, jandarma ve AFAD ekipleri dere kenarında arama yaptı.