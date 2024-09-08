Diyarbakır'da Kaybolan Narin Güran'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı

Diyarbakır'da Üzücü Bir Gelişme

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Bu acı haber, Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından duyuruldu.

Narin Güran'ın Son Durumu

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu bilgileri paylaştı:

"Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun."

Olayın üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra, toplumda büyük bir üzüntü meydana geldi. Narin'in ailesi ve yakınları, bu zor süreçte destek bekliyor.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi bulundu. İnsansız Hava Araçları (İHA) alanda uçuş yaptı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi bulundu. İnsansız Hava Araçları (İHA) alanda uçuş yaptı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi bulundu. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi bulundu. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi bulundu. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.