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Diyarbakır'da Kaybolan Narin İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin için 7 gündür yoğun arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 17:28
Diyarbakır'da Kaybolan Narin İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Diyarbakır'da Kayıp Çocuk İçin Arama Çalışmaları

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışmaları 7. gününde devam ediyor. Narin'in ailesi, 21 Ağustos'ta saat 15.00 sıralarında kızlarından haber alamamaları üzerine durumu yetkililere iletti.

Arama Çalışmalarında Gelinen Durum

112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri, bölgede kapsamlı bir arama başlattı. Ekipler, mahallenin çevresi ile birlikte dere, kayalık, sazlık ve ekili alanlarda detaylı çalışmalar gerçekleştirdi.

Arama Ekiplerinin Aktiviteleri

AFAD’a bağlı dalgıçlar, sulama kanallarında da arama gerçekleştirdi. Öte yandan, Jandarma ve AFAD ekipleri, mahalleye giriş ve çıkış yapan araçları kontrol etti. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri ise su kuyularında incelemeler yaptı.

Aileye Destek Ziyaretleri

Narin'in ailesini ziyaret eden Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, arama çalışmalarını yerinde inceledi. HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Halef Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak ve diğer siyasi temsilciler de aileyle bir araya gelerek destek oldular.

Baba Arif Güran'ın Umutlu Bekleyişi

Baba Arif Güran, AA muhabirine verdiği demeçte, "Duyan, gören veya şüphelenen kimse, devletle iletişime geçsin. Sosyal medyadaki bilgilerin doğruluğunu sorgulayın. Umudumuzu Allah'tan kesmiyoruz; umarım kızım da kurtarılır," dedi.

Türk Kızılayı Diyarbakır Şubesi, arama çalışmalarında yer alan ekiplere yiyecek ve içecek ikramında bulundu.

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