Diyarbakır'da Kaybolan Narin İçin Soruşturma Devam Ediyor

Diyarbakır’da 8 Yaşındaki Narin Güran’ın Kaybolması Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Diyarbakır’da yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolmasının ardından başlatılan soruşturma hızla devam ediyor.

Ağabey Gözaltına Alındı

Soruşturma çerçevesinde, Narin’in ağabeyi E.G. (18) gözaltına alındı. Gözaltında bulunan E.G., İstanbul’a gönderildiği belirtildi.

Isırık İzi İnceleniyor

Şüpheli olarak tutulan E.G.’nin kolundaki ısırık izinin Narin Güran’a ait olup olmadığını belirlemek amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.