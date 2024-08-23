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Diyarbakır'da Kayıp 8 Yaşındaki Kız Çocuğu İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışmaları devam ediyor. Aile yetkililerden yardım bekliyor.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 17:18
Diyarbakır'da Kayıp 8 Yaşındaki Kız Çocuğu İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Diyarbakır'da Kayıp Kız Çocuğu Aranıyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla birlikte başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Çocuğun bulunması için çeşitli kuruluşlar seferber olmuş durumda.

Vali Zorluoğlu'ndan Açıklama

Vali Murat Zorluoğlu, "Bir plan dahilinde bütün ihtimalleri göz önünde bulundurarak çocuğumuzu arıyoruz," diyerek, arama çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü bildirdi.

Aile Yetersizliğini Hissetmiyor

Narin Güran’ın babası Arif Güran, "Kızım için hem ekiplerin hem de vatandaşların büyük çaba gösterdiğini biliyorum. Herkese teşekkür ediyorum," dedi. Annesi Yüksel Güran ise gözyaşları içinde "Kızımı bulmak için tüm Türkiye'ye yalvarıyorum," ifadelerini kullandı.

Arama Çalışmalarının Ayrıntıları

Bölgedeki arama çalışmalarında 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri yer alıyor. Jandarma helikopterle termal kamera ile arama yaparken, dalgıçlar sulama kanallarında görev aldı.

İyi Haber Bekleniyor

Arif Güran, "Kızımın izinsiz bir yere gitmeyeceği kesin. Artık hepimiz Narin'in bulunmasını bekliyoruz," diyerek ailesinin yaşadığı zorlukları dile getirdi. Vali Zorluoğlu, "Arama çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecek. Umudumuz bu çabalara olumlu sonuç bulmak," dedi.

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