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Diyarbakır'da Kayıp 8 Yaşındaki Narin İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için helikopterli ve karadan arama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili açıklamalara ve gelişmelere yer verildi.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 21:09
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 22:27
Diyarbakır'da Kayıp 8 Yaşındaki Narin İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Diyarbakır'da Kayıp Narin İçin Arama Çalışmaları

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı bulmak için arama çalışmaları hem havadan hem de karadan devam ediyor. 21 Ağustos tarihinde kaybolan Narin için ailesi, durumu yetkililere bildirdi ve arama çalışmaları hemen başlatıldı.

Arama Ekipleri Çalışmalarını Sürdürüyor

112 Acil Servis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri, Tavşantepe Mahallesi'nde Narin için arama faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Mahallenin birçok noktasında incelemelerde bulunan ekipler, çevredeki sulama kanalında ve kayalıklarda da arama gerçekleştirmekte.

Özellikle, Narin'in yaşadığı evin 30 metre yakınındaki kayalıklarda kan izlerine rastlandı. Yapılan güvenlik önlemlerinin ardından jandarma olay yeri inceleme ekipleri, kan izlerinin bulunduğu bölgeyi detaylı olarak araştırdı.

Valilikten Açıklama

Diyarbakır Valiliği'nin yaptığı açıklamada, kayalıklar üzerindeki kan lekelerinin başka bir çocuğun burnunun kanaması sonucu oluştuğu belirtildi. Valilik, Narin'in bulunması için tüm ihtimallerin değerlendirildiğini ve arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Ailenin Acısı

Narin'in annesi Yüksel Güran, kızının zeki ve okumayı seven bir çocuk olduğunu belirtirken, "Acım çok büyük. Başka Narinler kaybolmasın. Yeter ki kızımı bana verin, onu bir yere bırakın. Kızımın cesedini görsem bile şükredeceğim ama kızım yok," diyerek hissettiği çaresizliği dile getirdi.

Baba Arif Güran ise, kayıp kızları için emir sürdüren tüm arama ekiplerine teşekkür etti. Kızının kaybolduğu gün okula ait güvenlik kameralarındaki görüntüsüne atıfta bulunarak, "Kızım sanki yer yarıldı içine girdi. Hiçbir eşyasını bulamıyoruz," dedi. Aile, Narin'i gören ya da duyanlardan haber vermelerini istiyor.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları havadan...

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Narin'i bulmak için jandarma ekiplerince, Güran ailesinin evinin de bulunduğu mahalledeki bazı evlerde ve mahalle içerisinde arama gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları havadan...

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Narin'i bulmak için jandarma ekiplerince, Güran ailesinin evinin de bulunduğu mahalledeki bazı evlerde ve mahalle içerisinde arama gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları havadan...

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Narin'i bulmak için jandarma ekiplerince, Güran ailesinin evinin de bulunduğu mahalledeki bazı evlerde ve mahalle içerisinde arama gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları havadan...

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Narin'i bulmak için jandarma ekiplerince, Güran ailesinin evinin de bulunduğu mahalledeki bazı evlerde ve mahalle içerisinde arama gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları havadan...

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Narin'i bulmak için jandarma ekiplerince, Güran ailesinin evinin de bulunduğu mahalledeki bazı evlerde ve mahalle içerisinde arama gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları havadan...

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Narin'i bulmak için jandarma ekiplerince, Güran ailesinin evinin de bulunduğu mahalledeki bazı evlerde ve mahalle içerisinde arama gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları havadan...

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Narin'i bulmak için jandarma ekiplerince, Güran ailesinin evinin de bulunduğu mahalledeki bazı evlerde ve mahalle içerisinde arama gerçekleştirildi.

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